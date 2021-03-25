Полпред президента проверил застройку Октябрьского острова в Калининграде

Александр Гуцан и Антон Алиханов осматривают новые объекты на Октябрьском острове. Фото: Правительство Калининградской области

В четверг утром часть автомобилистов с ветерком смогла проехать в центр Калининграда по улице Александра Невского - сотрудники полиции очистили дорогу для высокого гостя: в Калининград с официальным визитом прибыл полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, полпред проверил ход строительства культурно-образовательного центра на Октябрьском острове.

Как сообщается, на т.н. восточной площадке уже построена общеобразовательная школа с бассейном на 550 учащихся, завершается отделка учебных корпусов музыкальной школы и хореографической академии с интернатами для учащихся.

- Во всех корпусах ведется монтаж оборудования и расстановка мебели. В целом, готовность образовательной инфраструктуры оценивается в 86%, - отметили в пресс-службе.

Кроме того, на восточной площадке идет активное строительство пяти многоквартирных жилых домов для сотрудников культурно-образовательного комплекса. Готовность зданий варьируется от 28 до 85 процентов.

- Нет сомнений, что Балтийский филиал центральной музыкальной школы имени Чайковского и филиал Московской государственной академии хореографии начнут свою работу с 1 сентября. Дополнительно откроет свои двери молодежное отделение РГИСИ для всех школьников, желающих развивать свои таланты в области искусства, – сказал Александр Гуцан.

По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, к учебным корпусам проложена дорога, к сентябрю будет продлен автобусный маршрут №39, который обеспечит транспортную доступность учреждений.

Добавим, что на западной площадке расположатся театр оперы и балета на 950 мест (филиал Большого театра), Высшая школа музыкального и театрального искусств (филиал РГИСИ), а также музейный комплекс – филиал Государственной Третьяковской галереи.