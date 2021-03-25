Областные власти заявили, что форт №2 под Калининградом заброшен и не охраняется

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Собственник, выкупивший форт №2 «Бронзарт» в поселке Малое Васильково под Калининградом, им не занимается. Памятник не охраняется и замусорен, сообщил руководитель Службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.

«Зайти на его территорию может любой желающий, а это, учитывая состояние форта, может быть опасным для жизни и здоровья», – отметил Евгений Маслов.

По его словам, по итогам проверки составлено предписание и протокол. Материалы будут направлены в прокуратуру для согласования внеплановой проверки. Кроме того, Служба намерена провести переговоры с собственником и принять решения, которые помогут конкретизировать дальнейшую судьба форта.

«Позиция «собаки на сене», которую занимают такие собственники, никого не устраивает», – подчеркнул руководитель службы, добавив, что собственнику форта грозит административная ответственность за нарушение охранных обязательств.