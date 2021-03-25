В Мамоново продавец обокрал магазин, где работал

Недостачу в магазине электронной техники в Мамоново выявили просто – в ходе пересчета денег из кассы. Недостача составила ровно 81 тысячу рублей.

Сотрудникам горотдела полиции не составило особого труда установить личность вора – им оказался 22-летний менеджер (так теперь принято именовать продавцов) торговой точки. Схема кражи оказалась не менее простой: в конце рабочего дня парень положил наличность в сейф – но только половину, а другую оставил себе. Спустил он деньги, что называется, не отходя от кассы: в тот же вечер на сауну и прочие «излишества всякие нехорошие».

Максимальная санкция части 1 статьи 160 УК РФ «Присвоение» предусматривает для виновных лишение свободы на срок до 2 лет.

«Украл – выпил – в тюрьму!» (с)