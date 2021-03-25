В Калининграде задержали дальнобойщиков, которые фурами перевозили амфетамин

Дальнобойщиков с амфетамином задержали в Советске оперативники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Калининградской областной таможни. Обоих подозревают в контрабанде психотропного вещества в значительном размере (в одном случае 5 условных доз, в другом – 10).

- Водители грузовых транспортных средств международной перевозки по роду занятий регулярно выезжали в Литовскую Республику. В длительное путешествие они брали с собой амфетамин «для употребления», - сообщили в пресс-службе таможни.

Амфетамин обнаружили в личных вещах водителей. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ, подозреваемых ждет наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.