Матч «Балтики» и «Оренбурга» собрал в Калининграде больше 8 тысяч зрителей

. Фото: fc-baltika.ru

Посещаемость домашних матчей «Балтики» после зимнего перерыва оказалась довольно высока. И если первые три игры на стадионе «Калининград» собирали около 5 тысяч болельщиков, то вчерашняя игра с «Оренбургом» подняла планку еще выше. По официальным данным, на трибунах присутствовали 8153 человека. К сожалению, именно эту встречу «балтийцы» проиграли (1:2).

Всего в 2021 году на домашних играх «Балтики» побывали 24 084 человека. До конца сезона на своем поле команда проведет еще 5 матчей.