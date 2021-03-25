На время ремонта улицу Судостроительную будут перекрывать 20 раз

5 апреля состоятся торги по выбору подрядчика, который будет ремонтировать улицу Судостроительную в Балтрайоне Калининграда. Если найдутся желающие взять на себя этот объект за более чем 300 млн рублей, власти в течение месяца подпишут подпишут с победителем аукциона контракт.

Завершить все работы нужно будет летом 2022 года.

- Только на подготовительные работы и перенос всех коммуникаций у подрядчика уйдет около 9 месяцев, процесс укладки асфальта сам-то по себе не очень долгий, - написала пресс-служба мэрии в соцсетях.

По проекту, Судостроительная будет перекрываться в 20 2захваток», каждая из которых подразумевает сохранение движения лишь по одной из полос. На одном из этапов для объезда проложат временную дорогу из плит, которая напрямую соединит Судостроительную с улицей Олега Кошевого.

Отремонтированная Судостроительная останется двухполосной. По обеим сторонам появятся тротуары (1-2.25 м шириной) и велодорожка с каучуковым покрытием. Мост через ручей расширят до нормативных размеров. Предусмотрена установка 12-ти новых остановочных павильонов и обустройство более полусотни цивилизованных парковок.

Из почти 600 учтенных деревьев замене подлежат 55. Это будут крупномерные саженцы лип из питомника. 159 туй специалисты аккуратно пересадят на той же улице, но на безопасном расстоянии. Также на Судостроительной будет сформирован почти гектар газонов, одних только семян клевера посеют свыше двух центнеров.