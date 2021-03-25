В апреле в Калининградской области начнется массовая проверка дорог

Как сообщили в министерстве развития инфраструктуры региона, проверять будут объекты, отремонтированные по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в предыдущие годы.

- При заключении контрактов с подрядными организациями устанавливается гарантийный срок. В зависимости от интенсивности движения на улицах или дорогах на верхний и нижний слои асфальтобетона он составляет 4-5 лет. На земляное полотно и основание дорожной одежды – 6 лет. При обнаружении недочетов составляется акт, направляется подрядчику, который за свой счет их устраняет, – напомнила министр развития инфраструктуры Евгения Кукушкина.

В апреле планируется осмотреть17 дорожных объектов местного и регионального значения, отремонтированных в 2020 году. Вместе с чиновниками и специалистами в проверке будут участвовать представители депутатского корпуса региона, автомобильных и транспортных сообществ.