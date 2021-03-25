С 1 апреля возобновятся полеты из Калининграда в Минск

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Решение о возобновлении авиасообщение было принято на сегодняшнем заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Как сообщает пресс-служба Правительства РФ, с 1 апреля в расписании появится один рейс в неделю по маршруту Калининград – Минск.

Напомним, белорусская авиакомпания «Белавиа» приостановила рейсы в Калининград 23 марта 2020 года. Три недели назад губернатор Антон Алиханов написал на своей странице в Инстаграме о том, что согласование возобновления перелетов получено и власти начинают «работать с авиакомпаниями и аэропортами».