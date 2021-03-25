В Зеленоградске пенсионерка отсудила компенсацию за падение на скользком тротуаре

В Зеленоградске пенсионерка, получившая тяжелую травму при падении на скользком тротуаре, отсудила компенсацию морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В январе прошлого года пожилая женщина перед входом в аптеку на территории рынка поскользнулась и упала. Ее доставили в больницу, где был диагностирован перелом бедренной кости с осложнениями, что является тяжким вредом здоровью.

Три недели она находилась на стационарном лечении, ей сделали операцию, а затем понадобился длительный амбулаторный курс реабилитации.

Пенсионерка подала в суд на сеть аптек и выиграла. Зеленоградский суд взыскал в ее пользу компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей, а также расходы на проведение медосвидетельствования и услуги представителя, всего 171 тыс рублей.