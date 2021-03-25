Калининградец получил 3 года колонии за разбойное нападение на пенсионерку

В Гвардейске за разбойное нападение осудили местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В январе этого года пьяный мужчина проник на территорию домовладения пенсионерки, приставил нож к ее горлу и потребовал от нее деньги.

Пенсионерка оказала ему сопротивление и позвала на помощь. Зов о помощи услышала семейная пара, находящаяся поблизости, которая и спугнула преступника. Однако перед этим он пять раз ударил пожилую женщину.

В ходе судебного заседания мужчина признал вину в совершенном преступлении и принес свои извинения. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.