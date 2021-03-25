Празднование Дня города в Калининграде совместят с 75-летием области

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Власти приняли решение совместить празднование Дня города в Калининграде и 75-летия образования Калининградской области. Решение об этом было принято на заседании оргкомитета, сообщает пресс-служба городской администрации.

В региональный план вошли 14 городских мероприятий, также запланировано около 15 совместных проектов с правительством Калининградской области.

Сити-менеджер Калининграда Елена Дятлова заявила, что прежде всего необходимо привести город в порядок: «Как хорошая хозяйка готовится к приему гостей – наводит порядок, так и мы должны навести порядок в нашем городе. Уборка должна проводиться четко и по графику, который необходимо опубликовать, чтобы жители города также знали, когда и кто производит уборку в городе», - сказала она. Также в городе в нормативное состояние должны быть приведены все памятники.

Кроме этого, к 8 апреля будет празднично оформлено 245 автобусов большого класса и 160 - малого, а также более 100 остановочных павильонов.