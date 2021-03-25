В МЧС подтвердили гибель пилота во время крушения вертолета под Калининградом

Вертолет Ка-32. Фото: Википедия

В четверг вечером над Куршским заливом в Калининградской области потерпел крушение вертолет Ка-32 МЧС России. В ведомстве подтвердили, что в крушении один человек погиб, двое были спасены.

- На борту вертолета находилось три человека, командир воздушного судна в медицинской помощи не нуждается, один член экипажа госпитализирован, к сожалению, один погиб. Создана комиссия по расследованию авиационного происшествия. На месте работают более 50 человек, - сообщили в МЧС России.

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Потерпевший крушение борт входил в состав подразделения МЧС России (подробности).