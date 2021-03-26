Возбуждено уголовное дело по факту падения вертолета под Калининградом

По факту падения вертолета МЧС в Калининградской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.

Уголовное дело возбудили по статье 263 КУ РФ - нарушение правил эксплуатации воздушного судна. В настоящее время решается вопрос об осмотре вертолета в водах Куршского залива и доставке его на берег.

Напомним, трагедия произошла вечером в четверг, 25 марта. Вертолет регионального управления МЧС КА-32 во время планового полета упал в акваторию Куршского залива недалеко т Полесск. При крушении погиб бортмеханик, командир и второй пилот спасены и госпитализированы.