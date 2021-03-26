В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в пятницу нет свет и воды

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В Калининграде в пятницу, 26 марта, в течение дня не будет электричества в домах на шести улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Орудийная 1-40,49-81,90,92а, ул. Васнецова 1-12, ул. Сурикова 1-21, пер. Старокаменный 1-13, ул. Шахматная 3-19, ул. Старокаменная 8-14;

С 10.00 до 15.00 без холодной воды останутся дома по ул. Стрелецкая 6а, ул. Фрунзе 38-44.

С 10.00 до 16.00 водоснабжение отключено на Транспортный тупик 1-1а,7-7а, 9.