В Калининграде полицейские задержали интернет-мошенника

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Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве, жертвой которого стал житель Зеленоградска. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Горожанин нашел на сайте объявлений предложение по вывозу отработанных после ремонта квартиры стройматериалов. Мужчина перевел на карту «подрядчика» 7200 рублей, после чего тот перестал выходить на связь с заказчиком и удалил свой аккаунт.

Участковые из Зеленоградска установили, на кого была зарегистрирована учетная запись и нашли владельца счета. Им оказался 20-летний житель областного центра. На него завели уголовное дело по статье «Мошенничество», полицейские устанавливают других пострадавших от действий злоумышленника.