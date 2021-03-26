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Общество26 марта 2021 10:45

В Калининграде полицейские задержали интернет-мошенника

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве, жертвой которого стал житель Зеленоградска. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Горожанин нашел на сайте объявлений предложение по вывозу отработанных после ремонта квартиры стройматериалов. Мужчина перевел на карту «подрядчика» 7200 рублей, после чего тот перестал выходить на связь с заказчиком и удалил свой аккаунт.

Участковые из Зеленоградска установили, на кого была зарегистрирована учетная запись и нашли владельца счета. Им оказался 20-летний житель областного центра. На него завели уголовное дело по статье «Мошенничество», полицейские устанавливают других пострадавших от действий злоумышленника.