Стало известно, каким будет новый мост через Преголю в Калининграде

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Архитектурно-градостроительный совет одобрил концепцию нового моста через Прегол., который соединит территорию возле музея изобразительных искусств с островом Канта. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Мост будет двупролетным, в русле реки также предлагается устройство одной опоры с поворотным механизмом разведения моста вдоль берега для пропуска судов.

«Этот вариант был одобрен как дополнение культурно- туристического проекта «Музейный квартал» сюжетом разнообразия мостовых сооружений и лаконичностью решений, являясь оптимальным не только с инженерно-технической, но и экономической точки зрения», – сообщил главный архитектор Калининградской области Евгений Костромин.