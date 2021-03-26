Упавший в Куршский залив вертолет КА-32 достанут из воды в пятницу

В пятницу 26 марта в Куршском заливе начнутся работы по подъему транспортного вертолета МЧС КА-32, рухнувшего в воду поздно вечером 25 марта.

- Сегодня у нас запланированы мероприятия по подъему воздушного судна из воды, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Северо-Западного следственного управления СК на транспорте, - а дальше в процессе обследования наши эксперты будут устанавливать причины.

Напомним, на данный момент следствие рассматривает две основные версии крушения вертолета: он мог совершить жесткую посадку из-за нарушения правил эксплуатации воздушного судна членами экипажа, либо произошла внештатная чрезвычайная ситуация.

Известно также, что в результате крушения погиб инженер-механик, а командиру вертолета и второму пилоту удалось спастись – оба были доставлены в БСМП с сотрясением головного мозга и переохлаждением.