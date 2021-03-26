4 медика, 3 студента: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 55 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 43 случая ОРВИ, 9 случаев пневмонии и 3 бессимптомных случая.
Среди заболевших:
- 23 пенсионеров;
- 4 медицинских работников;
- 2 работника образовательных организаций;
- работник промышленных предприятий;
- 3 работника предприятий торговли и общественного питания;
- сотрудник банка;
- 7 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 2 ребёнка;
- учащийся школы 3 Черняховска;
- 3 студента (Колледж предпринимательства, БФУ);
- 8 неработающих.
Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 30035 случаев заболевания.