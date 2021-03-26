4 медика, 3 студента: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 55 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 43 случая ОРВИ, 9 случаев пневмонии и 3 бессимптомных случая.

Среди заболевших:

- 23 пенсионеров;

- 4 медицинских работников;

- 2 работника образовательных организаций;

- работник промышленных предприятий;

- 3 работника предприятий торговли и общественного питания;

- сотрудник банка;

- 7 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 2 ребёнка;

- учащийся школы 3 Черняховска;

- 3 студента (Колледж предпринимательства, БФУ);

- 8 неработающих.

Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 30035 случаев заболевания.