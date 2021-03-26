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С 28 марта калининградский аэропорт «Храброво» переходит на весенне-летнее расписание полетов, которое продлится до 30 октября. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

В летнем расписании значительно увеличится количество выполняемых рейсов и откроются новые направления. Регулярные рейсы будут выполняться из Калининграда в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Краснодар, Череповец, Мурманск, Архангельск, Воронеж, Пермь, Калугу, Ростов-на-Дону, Курск, Минеральные Воды, Челябинск, Казань, Псков.

Среди новых направлений откроются полеты в Новосибирск, Нижний Новгород, Тюмень Уфу, Самару, Киров.

Международные рейсы планируются осуществлять в Стамбул и Анталью, а также в Минск.

На московском направлении будут совершаться до 18 рейсов в день, а в период с мая по октябрь количество ежедневных рейсов в Москву возрастет до 20-25. Рейсы в Москву будут выполнять авиакомпании «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», «ЮТэйр», «RedWings», «Якутия», «Азур Эйр», «Smartavia» и «Победа».

В Санкт-Петербург запланировано до 10-12 рейсов в день. Полеты будут выполняться авиакомпаниями «Россия» (совместно с «Аэрофлот»), «Уральские авиалинии», «Победа», «Азур Эйр» и «Smartavia».