Росгвардейцы задержали калининградца, который прыгал на капоте автомобиля

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который повредил чужой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Инцидент произошел в поселке Шоссейном. Находившиеся на маршруте патрулирования росгвардейцы получили сообщение, что в магазине на Калининградском шоссе сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на место, сотрудники вневедомственной охраны обнаружили мужчину, который прыгал на капоте автомобиля, припаркованного рядом с магазином. Несмотря на оказанное сопротивление, росгвардейцы задержали 30-летнего мужчину с явными признаками алкогольного опьянения.

Как пояснил сотрудник магазина, который стал очевидцем происшествия, задержанный настойчиво требовал продать алкоголь в неустановленное законом время, а получив отказ, начал угрожать и выкрикивать нецензурные выражения в адрес персонала. Покинув магазин, мужчина набросился на припаркованный рядом «Форд Мондео».

Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.