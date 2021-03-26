В очереди на границе Калининградской области и Литвы скопилось более 250 грузовиков

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Тревожные сведения приходят с российско-литовской границы. На пункте пропуска Чернышевское - Кибартай скопилось более 250 грузовиков, хвост очереди со стороны Калининградской области растянулся на 5 километров. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

- В связи с работами, проводимыми литовской стороной в Кибартае, пропускная способность снижена до минимума. Очередь с нашей стороны - 4 км, более 250 машин. Очевидно, что до завершения работ литовской стороны очередь не будет сокращаться. Просим водителей учитывать эту ситуацию при планировании маршрутов движения, - сказал Лысков.

В Таможенной службе Литовской республики пояснили, что причина задержки - проведение работ "по восстановлению систем МДАС, НКТС, ИДАИС и других таможенных систем". В ближайшие дни и ориентировочно до 14.00 по местному времени 26 марта текущего года системы будут недоступны пользователям.

- В целях обеспечения непрерывности таможенной деятельности декларации принимаются в бумажном виде, - отметили в литовской таможне. - Сотрудники Центра таможенных информационных систем Литовской Республики прилагают все усилия для скорейшего восстановления работы информационных систем и обещают незамедлительно сообщить о завершении работ.

В свою очередь Калининградская областная таможня рекомендует всем заинтересованным лицам учитывать вышеприведенную информацию и предупреждает о затруднениях при перемещении транспортных средств через таможенный пост МАПП Чернышевское.

Вместе с тем, как сообщается, на территории Российской Федерации программные средства работают в штатном режиме