На калининградца завели уголовное дело за мошенничество с землей в Янтарном

На директора калининградской компании завели уголовное дело за мошенничество с земельным участком в крупном размере в Янтарном. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

33-летний директор арендовал земельный участок площадью 600 квадратных метров на улице Обогатительной в Янтарном. В 2019 году он предоставил в администрацию сведения, что на участке завершено строительство жилого дома и подал заявление на выкуп участка.

В июне 2019 года мужчина на основании недостоверных сведений выкупил участок по льготной ставке от кадастровой стоимости – 10 146 рублей. Затем он зарегистрировал право собственности на свою компанию.

«По мнению следствия, в результате действий подозреваемого, муниципалитет лишился земельного участка кадастровой стоимостью свыше 250 тыс. рублей», - заявили в пресс-службе СК. Сейчас по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также возможных соучастников преступной деятельности.