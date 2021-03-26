На пляже в Зеленоградске сняли на видео туристов, которые отпиливали «кусочек волнореза на память»

. Фото: Нетипичный Калининград

Инцидент случился на пляже в городе Зеленоградске. Прогуливающиеся по побережью калининградцы заметили семейную пару пенсионного возраста. Мужчина и женщина… отпиливали кусок от деревянного столба-волнореза, врытого в песок. Видео выложено в Инстаграме в сообществе «Нетипичный Калининград».

«Туристы решили взять себе на память «сувенир» с берега Балтийского моря. Очевидец отобрал пилу и они ушли», - подписан ролик.

На кадрах видео видно, как мужчина пилит бревно, а женщина ему помогает.

- Что вы делаете? Спрашивает автор ролика.

- На память, - отвечает дама и признается, что они – приезжие. – А что мы делаем? Мы хотим кусочек взять. А я так понимаю их [бревна] будут тоже спиливать, чтобы они не мешали. Мы же не под корень спиливаем!

Калининградцы объяснили, что волнорезы установлены специально, чтобы сохранить пляж, который смывает море.

«Песка и воды, наверное, уже набрали. Будем снисходительны. Приезжие, а заморочились где-то с молотком и пилой, вот что удивительно для меня», - пишет один комментатор.

«Отдельное спасибо тем, кто обратил внимание на этот дурной поступок! Страна должна знать своих «героев»! И чтоб другие призадумались - авось поможет!», - рассуждает другой.

А вот еще мнения: «Где вот люди, которые, по идее, должны следить за городом? Спасибо прохожим. Так все волнорезы нафиг стырят» или «Что камушка уже на память стало мало? Хоть и пожилые но им это не позволено».