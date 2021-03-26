Ростех вошел в проект по строительству моста через Калининградский залив

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Госкорпорация «Ростех» стала участником концессионного проекта по созданию мостового перехода через Калининградский залив. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Общая протяжённость создаваемой инфраструктуры составит 8,1 км, длина мостового перехода – 2,85 км. Проектом предусмотрен однопилонный вантовый мост с высотой пилона в 162 метра. Современная автомагистраль категории I-Б с расчётной скоростью движения до 120 км/час соединит Северный и Южный обходы Калининграда и станет частью кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны.

«Ростех» несколько лет присутствует в нашем регионе, содействуя развитию янтарной отрасли, а теперь присоединяется к реализации одного из масштабных и важнейших для Калининградской области инфраструктурных проектов. Это существенно усиливает концессию, свидетельствует об её профессиональной проработке», - сказал губернатор Антон Алиханов.

По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, новый мост не только позволит решить локальные задачи по выводу транзитных потоков за пределы Калининграда, но также создаст новые транспортные коридоры в Европу.

«Проект будет способствовать развитию транспортных связей с городской агломерацией Труймясто в Польше, обеспечит выход грузопотоков на международный аэропорт Храброво и морской порт Пионерский, открытие которого ожидается в ближайшие несколько лет», - сказал он.