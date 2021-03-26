Коронавирус за сутки выявили в 12-ти городах Калининградской области

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Фото: Архив "КП"
В Калининградской области за сутки было выявлено 55 новых случая коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 12-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 22 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Пионерский городской округ - 6
Балтийский городской округ - 4
Гвардейский городской округ – 4
Гурьевский городской округ – 6
Правдинский городской округ - 1
Светловский городской округ – 1
Гусевский городской округ - 1
Зеленоградский городской округ – 4
Светлогорский городской округ – 1
Советский городской округ – 3
Черняховский городской округ –2