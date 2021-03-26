Коронавирус за сутки выявили в 12-ти городах Калининградской области

. Фото: Архив "КП"

В Калининградской области за сутки было выявлено 55 новых случая коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 12-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 22 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Пионерский городской округ - 6

Балтийский городской округ - 4

Гвардейский городской округ – 4

Гурьевский городской округ – 6

Правдинский городской округ - 1

Светловский городской округ – 1

Гусевский городской округ - 1

Зеленоградский городской округ – 4

Светлогорский городской округ – 1

Советский городской округ – 3

Черняховский городской округ –2