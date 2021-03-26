В Калининграде на Каштановой аллее к 2022 году построят новый корпус школы № 50

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде к 2022 году построят новый корпус школы № 50 на Каштановой аллее. Как сообщается на сайте городской администрации, сейчас ищут подрядчика на строительство здания.

«Будущее здание рассчитано на 900 человек и спроектировано за счет средств городского бюджета», - отметили в пресс-службе мэрии.

Начальная цена контракта – 852.2 млн рублей. Строительство корпус будет софинансироваться из бюджетов всех трех уровней по нацпроекту «Образование».

Новый корпус школы № 50 рассчитан на 900 человек.

В здании, помимо учебных классов, запроектированы профильные кабинеты, конференц-зал на 50 человек и библиотека с читальным залом, столовая и т.д.

Физкультурно-спортивная зона возле школьного корпуса по проекту будет включать в себя многофункциональную площадку.