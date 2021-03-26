Экс-депутата из Калининграда Олега Шкиля задержали в Дубае

Олег Шкиль. Фото: Иван МАРКОВ

В Дубае задержан экс-депутат Горсовета Калининграда Олег Шкиль. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

По данным портала, предпринимателя задержали по запросу Литвы. Однако, официального подтверждения информации пока нет.

Накануне в Инстаграме Олега Шкиля появилось видео – он сидит с сыном в ВИП-зале аэропорта и играет в карты, ожидая вылета за границу.

Олег Шкиль был депутатом от партии «Единая Россия» в городском совете депутатов Калининграда. Награжден медалью «За заслуги перед Калининградской областью».

Бизнесмен. Учредитель нескольких компаний, таких как «Авента», «Бизнес-инвест», «Монолит». В феврале 2018 года в офисном здании компании «Авента» прошли обыски. Тогда же Олег Шкиль прокомментировал появление оперативников в офисном центре «Агат», находящемся в его собственности.