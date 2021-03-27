На Приморском кольце песковоз врезался в автобус, водитель погиб

. Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

О ДТП на Приморском кольце сообщают очевидцы в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области». Судя по снимкам, сделанным на месте происшествия, песковоз, двигавшийся в калининградском направлении со стороны Зеленоградска, врезался в стоявший на обочине автобус. Удар пришелся в левую сторону.

Экипаж «Скорой» уже прибыл для оказания помощи.

- По предварительной информации, водитель 1993 года рождения, управлявший грузовым автомобилем «Мерседес», допустил наезд на совершивший аварийную остановку автобус «Сетра» без пассажиров. Устранявший поломку водитель автобуса 1962 года рождения погиб от полученных травм, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.