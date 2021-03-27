Ребенок и работники общепита: кто заразился коронавирусом в Калининграде

За минувшие сутки в Калининградской области выявили 48 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:
- 23 пенсионеров;
- 10 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 5 неработающих;
- 2 работника образовательных организаций;
- 2 работника промышленных предприятий;
- 2 работника предприятий пищевой промышленности;
- работник с/х предприятия;
- ребенок;
- студент БФУ имени Канта;
- работник предприятий торговли и общественного питания.
У 31 заразившегося болезнь протекает в форме ОРВИ, у 12 - пневмония, у 5 человек симптомов не обнаружили.