Ребенок и работники общепита: кто заразился коронавирусом в Калининграде

За минувшие сутки в Калининградской области выявили 48 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:

- 23 пенсионеров;

- 10 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 5 неработающих;

- 2 работника образовательных организаций;

- 2 работника промышленных предприятий;

- 2 работника предприятий пищевой промышленности;

- работник с/х предприятия;

- ребенок;

- студент БФУ имени Канта;

- работник предприятий торговли и общественного питания.

У 31 заразившегося болезнь протекает в форме ОРВИ, у 12 - пневмония, у 5 человек симптомов не обнаружили.