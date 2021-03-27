«Прокрутил под колесами, как в мясорубке»: на пляже в Янтарном внедорожник переехал собаку

. Фото: Александр Подгорчук

Инцидент произошел вечером недалеко от променада. По словам жительницы Янтарного, она гуляла со своей собакой на пляже, когда перед ними неожиданно появился внедорожник с лодкой на прицепе.

- Я просто не успела ничего разобрать, темно, - рассказала женщина Телеграм-каналу «Инцидент| Калининград». - Мама ушла к променаду, а я осталась с собакой. И тут вижу надвигающуюся машину на меня, я стала кричать маме, чтобы бежала ко мне с фонарем на машину, чтобы она не задавила нас. Автомобиль ехал по пляжу с выключенными фарами, прокрутил мою собаку под колесами и не остановился! Это ужас, страшно вспоминать...

По словам жительницы поселка, ловцы янтаря постоянно ездят по пляжу с выключенными фарами. Хозяйка собаки просит откликнуться свидетелей происшествия.