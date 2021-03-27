Где в Калининградской области выявили новые случаи коронавируса

За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 48 жителей Калининградской области. Это один из самых низких показателей за весь март.
Как сообщает областное управление Роспотребнадзора, географически новые случаи заражения распределились так:
Калининград - 30
Светловский городской округ - 4;
Балтийский городской округ - 3;
Зеленоградский городской округ - 3;
Гвардейский городской округ - 2;
Гурьевский городской округ - 2;
Багратионовский городской округ - 1;
Неманский городской округ - 1.
Отметим, что по числу заразившихся с начала пандемии лидирует Калининград- 17 705 человек.