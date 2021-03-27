В апреле в Зеленоградске откроется первый в области капсульный отель

. Фото: Википедия

Открытие первого в Калининградской области капсульного отеля запланировано на 12 апреля. Как сообщает газета «Волна», гостиница появится на улице Железнодорожной.

Первый в истории отель из капсул был построен в 1979 году в японском городе Осака. Гостиница представляет собой небольшие спальные ячейки, расположенные друг над другом. Постоялец может спать, смотреть телевизор или читать. Туалеты расположены отдельно и являются общими.

В Москве первый капсульный отель появился в 2018 году. Такой способ размещения пользуется все большим спросом у туристов благодаря низкой стоимости проживания.