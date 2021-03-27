Глава Службы по охране объектов культурного наследия: В «большой» России ситуация гораздо хуже, чем в Калининграде

Сегодня в Телеграм-канале «КП» - Калининград» состоялся прямой эфир с руководителем Службы по охране объектов культурного наследия Калининградской области Евгением Масловым. Темой обсуждения стало состояние

- У нас калининградцы не очень часто посещают «материковую» Россию. Я имею возможность сравнивать и могу сказать, что ситуация гораздо хуже, чем у нас, - заявил Маслов. - Нас ругают за кирхи, но вы бы знали, в каком состоянии находится огромное количество старинных православных храмов. Когда я посещают другие регионы, мне за нас не стыдно.

По словам чиновника, за последние годы в Калининградской области не снесли ни одного здания, которое обладало статусом объекта культурного наследия.