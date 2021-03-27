Маслов: Дом Мюллера-Шталя в Советске начал разрушаться

Во время прямого эфира в Телеграм-канале «КП» руководитель Службы по охране объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов прокомментировал состояние знаменитого здания в Советске. Многоквартирный дом известен тем, что в 1930 году в нем родился знаменитый актер, номинант на премию «Оскар» Армин Мюллер-Шталь.

- Шикарную дубовую дверь там уже украли, одно из перекрытий рухнуло, - рассказал Егений Маслов. - Мы дважды подавали заявление о возбуждение дела в отношение собственника здания, но получили отказ.

По словам Маслова, аналогичная ситуация складывается со многими другими объектами.

- Ни разу не возбудили уголовное дело по полутора десяткам случаев! – заявил чиновник.