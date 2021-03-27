Власти Калининградской области не планируют восстанавливать замок Бранденбург

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Руины замка Бранденбург в поселке Ушаково останутся в законсервированном состоянии. Об этом во время прямого эфира в Телеграм-канале «КП» сообщил руководитель Службы по охране объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов

- В прошлом году мы законсервировали Бранденбург. Проводить более масштабные работы на старых несущих конструкциях бессмысленно. Замок еще немцы начинали разбирать. Тему считаю закрытой, - заявил Маслов.

Перспективы некоторых других замков более ясные. По словам Евгения Маслова, в течение нескольких лет должны завершиться работы в Рагните, определится будущее замка Тапиау, для Георгенбурга уже идет поиск федерального финансирования. Частные инвесторы продолжают проявлять предметный интерес к замку Прейсиш-Эйлау.