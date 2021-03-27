Олег Кутин назначен замминистра развития инфраструктуры Калининградской области

Олег Кутин, в начале марта уволившийся с должности начальника дорожно-транспортного управления мэрии Калининграда, нашел работу в правительстве области. Полностью его новая должность называется «заместитель министра развития инфраструктуры - начальник департамента контроля (надзора) в области автомобильного и внеуличного транспорта, дорожной деятельности и организации дорожного движения развития».

Кутин родился 22 июля 1970 года в Калининграде. Окончил Калининградский Государственный Университет по специальности «Юрист». В 2014 году получил специальность «Экономист» в Российской государственной академии народного хозяйства при Президенте РФ.

С 1993 по 2002 годы работал в таможенных структурах Калининградской области, после чего четыре года занимался предпринимательской деятельностью. С 2009 по 2018 год работал главой администрации Нестеровского района.

В мэрии Калининграда Кутин проработал с 2018 по 2021 год.