В Калининградской области зафиксировано 43 новых случая коронавируса

. Фото: Алена МАРТЫНОВА

За минувшие сутки в Калининградской области было выявлено 43 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество зараженных с момента начала пандемии, таким образом, составило 30 121. В то же время за сутки выздоровели 68 калининградцев.

В целом по России, как сообщили в федеральном оперативном штабе по контролю за распространением инфекции, выявлено 9088 случаев COVID-19 в 84 регионах, из них 1160 (12,8%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 4 519 832 человека в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 336 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 97 740 человек.