Пенсионеры, медики, дети: кто заболел коронавирусом в Калининграде за сутки

В оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции рассказали о последних случаях зараения ковидом в Калиниградской области.
Так, за минувшие сутки зафиксировано 43 новых случая. В структуре - 33 ОРВИ, 5 пневмоний, 5 бессимптомных. Нарастающим итогом с момента пандемии зарегистрировано 30 121 случаев ковида.
Среди заболевших за последние сутки:
- 18 пенсионеров;
- 2 медицинских работника;
- работник образовательной организации;
- 2 работника промышленных предприятий;
- 3 работника предприятий торговли и общественного питания;
- сотрудник банка;
- 8 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- ребенок;
- 2 воспитанника д/с 59 Калининград и д/с 6 Гусев;
- 5 неработающих.