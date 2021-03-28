Пенсионеры, медики, дети: кто заболел коронавирусом в Калининграде за сутки

В оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции рассказали о последних случаях зараения ковидом в Калиниградской области.

Так, за минувшие сутки зафиксировано 43 новых случая. В структуре - 33 ОРВИ, 5 пневмоний, 5 бессимптомных. Нарастающим итогом с момента пандемии зарегистрировано 30 121 случаев ковида.

Среди заболевших за последние сутки:

- 18 пенсионеров;

- 2 медицинских работника;

- работник образовательной организации;

- 2 работника промышленных предприятий;

- 3 работника предприятий торговли и общественного питания;

- сотрудник банка;

- 8 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- ребенок;

- 2 воспитанника д/с 59 Калининград и д/с 6 Гусев;

- 5 неработающих.