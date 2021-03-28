На тушение палов сухой травы в Калининградской области пожарные выезжали 82 раза за сутки

В Калининградской области продолжает гореть трава. Сельским жителям почему-то кажется, что, поджигая ее, они увеличивают плодородие почвы. Это не так. Кроме вреда экосистеме палы сухой травы опасны для человека. Они могут спровоцировать серьезные пожары.

Минувшие сутки у калининградских пожарных выдались ударными. Они 82 раза привлекались для ликвидации палов сухой травы.

- Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожаров привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей в составе 396 человек и 82 единиц техники, - отметили в Главном управлении МЧС России по Калининградской области.