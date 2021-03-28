В Калининграде трамвай не уступил дорогу «хозяину жизни» на БМВ

. Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

Накануне в центре Калининграда произошло очень любопытное ДТП.

По Советскому проспекту в сторону выезда из города двигался трамвай № 5. Параллельно ему, сверкая свежей краской, шел новый автомобиль BMW X6. Перед поворотом на второстепенную улицу водитель "бэхи" включил сигнал поворота налево. Казалось, он дождется, пока проедет трамвай, и потом выполнит поворот. Но нет же! Владельцы новых БМВ не из таких! Легковая машина повернула налево перед носом трамвая, который затормозить не успел. В результате - удар и смятое левое крыло.

Удар был не очень сильный, однако урон баварскому красавцу, думается, нанесен приличный.

А в соцсетях тем временем поднялась буря - комментаторы в большинстве своем считают, что водитель БМВ, этот "хозяин жизни", как его называют, обязан был пропустить трамвай. Но, видимо, подумал, что его должны пропускать все, невзирая на правила дорожного движения.

В любом случае, согласно этим правилам, рельсовый транспорт имеет преимущество над безрельсовым. А, кроме того, никто не изменял приоритет главной дороги.

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