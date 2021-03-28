Алиханов объявил о начале «весеннего тюленепада»

. Фото: СОЦСЕТИ

Накануне в Калининградской области сотрудники МЧС спасли тюленя. Как сообщило издание "Новый Калининград", животное застряло среди камней, и потребовались большие усилия, чтобы вызволить его из беды.

А в субботу вечером губернатор Калининградской области Антон Алиханов опубликовал у себя в Инстаграме пост, в котором объявил о начале "весеннего тюленепада" и напомнил калининградцам основные правила, которых нужно придерживаться, если на побережье вдруг встретите тюленя.

- Не беспокоить. Не пытаться спихнуть несчастное животное в море, тюлень - не рыба, ему отдых на берегу нужен! Да и рожают и выкармливают самки тюленят именно на берегу. Не делать селфи, не причитать вокруг него "ой, какой хорошенький", не пытаться трогать (укусы тюленей, даже маленьких, весьма болезненны и небезопасны), постараться уйти как можно скорее самим и попросить об этом остальных любопытных. Если это нормальный здоровый тюлененок, то суета на берегу отпугнёт его мать и она бросит его кормить! Если вид тюленя вызывает опасения - позвонить по номеру 8 (962) 263-37-75, - сообщил губернатор.

Пост губернатор размещен под тегом #спастирядовоготюленя