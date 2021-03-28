Четыре пары обуви на проводах: Дятлова призвала коммунальщиков Калининграда убрать мусор не только на земле, но и над головой

Елена Дятлова во время проверки улицы Рокоссовского. Фото: Иван МАРКОВ

Глава администрации Едена Дятлова совершила очередную прогулку по улицам и дворам Калининграда. Увиденное ее, мягко говоря не порадовало. Причем мусора много не только под ногами, но и над головой.

"Большая просьба убрать мусор не только из-под ног, но и посмотреть наверх, очистить деревья от намотанных на них пакетов и прочего мусора, - призвала Елена Дятлова на всоей странице в Инстаграме. - Собственников коммуникаций это тоже касается. В одном только дворе на Стекольной, 23-29 насчитала аж 4 пары обуви на проводах".

Глава администрации призналась, что ее подписчики регулярно приглашают на прогулку по городским закоулкам. Елена Дятлова выразила готовность продолжить практику таких прогулок.

"В мэрии работают люди не из пугливых, прятаться от проблем или делать вид, что их не существует, я так точно не буду. Другой вопрос, что времени пройтись по каждой улице объективно не хватает. Поэтому приходится своё неформальное знакомство с городскими улицами и дворами совмещать с рабочими выездами. В общем, приглашайте!", - написала она.