В Калининградской области в начале года зафиксирован рост промышленности

По данным за январь и февраль текущего года в Калининградской области зафиксирован рост индекса промышленного производства. Об этом сообщили в Территориальном органе Федеральной службы госстатистики по Калининградской области.

- За два первых месяца 2021 года индекс промышленного производства в Калининградской области по отношению к январю-февралю прошлого года составил 107,0%, выше, чем в целом в Российской Федерации – 97,2%. Особенно заметен рост индекса в обрабатывающих производствах - 108,4% (общероссийский – 98,7%), - говорится в сообщении.

Наиболее серьезный рост зафиксирован в производстве химических веществ и продуктов (+86,3% к январю-февралю прошлого года), машин и оборудования (+32,6%), напитков (+21%) и пищевых продуктов (+12,8%).