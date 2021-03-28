«Балтика» одержала волевую победу в Красноярске

Матч 33-го тура чемпионата России ФНЛ калининградская "Балтика" проводила далеко от дома - в Красноярске с местным "Енисеем". Игра проходила в манеже на искусственном газоне, и это повлияло на ход матча.

Хозяева поля вырвались вперед на 35-й минуте (гол на счету Никиты Глушкова) и вели дело к победе. Однако в концовке игры все встало с ног на голову. Вначале, на 89-й минуте, балтиец Игорь Юрганов сравнивает счет. А в компенсированное арбитром время Максим Кузьмин приносит "Балтике" победу.

Отметим, что в игре было показано две красные карточки. На 21-й минуте поле покинул игрок "Балтики" Иван Маклаков. А на 77-й - футболист "Енисея" Артем Абрамов.

Следующий матч балтийцы проведут на своем поле. В субботу, 3 апреля, на стадионе "Калининград" наши футболисты примут одного из лидеров - клуб "Нижний Новгород".