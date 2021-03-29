В Калининграде продолжает гореть трава в полях

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградской области продолжается сезон так называемых палов – горит трава в полях. Сухую растительность часто поджигают умышленно. И, кроме вреда природе и животным, в частности, палы могут быть опасны для человека.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления МСЧ России, только в минувшее воскресенье на тушение горящей травы были брошены 17 человек и 4 единицы техники.

В воскресенье, 28 марта, пожарные 82 раза привлекались для ликвидации палов травы. Было задействовано 396 человек и 82 единиц техники.