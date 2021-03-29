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Происшествия29 марта 2021 8:39

В Калининграде продолжает гореть трава в полях

Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградской области продолжается сезон так называемых палов – горит трава в полях. Сухую растительность часто поджигают умышленно. И, кроме вреда природе и животным, в частности, палы могут быть опасны для человека.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления МСЧ России, только в минувшее воскресенье на тушение горящей травы были брошены 17 человек и 4 единицы техники.

В воскресенье, 28 марта, пожарные 82 раза привлекались для ликвидации палов травы. Было задействовано 396 человек и 82 единиц техники.

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