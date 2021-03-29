Эксперты: Только 10% калининградцев довольны своей работой

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полностью удовлетворены своей профессией лишь 10% калининградцев. А 54% не радует их работа. Такую позицию заняли жители Калининграда в опросе, проведенном службой исследований компании hh.ru. Опрос был посвящен тому, насколько удовлетворены своей профессией россияне и что в работе делает их счастливыми.

«Наиболее удовлетворены своим выбором представители спортивной индустрии, салонов красоты и строители. Меньше всего позитива в отношении профессии у административного персонала, банковских служащих и представителей сферы консультирования», - говорится в сообщении.

При этом лишь 14% калининградцев считают себя счастливыми людьми.

Для основной части «несчастливых» респондентов мешает обрести гармонию на работе уровень заработной платы, половине - отсутствие карьерного роста.