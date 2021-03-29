В Калининградской области выявили 51 новый случай коронавируса

За минувшие сутки в Калининградской области выявили 51 новый случай заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 30 172 человек. Выздоровевших за сутки стало больше на 42 человека (27 799 всего).

В России за сутки выявили 8 711 случаев COVID-19 в 84 регионах. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 4 528 543 человека в 85 регионах.

В связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписали 7 280 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 4 146 408 человек.