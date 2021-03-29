Пенсионеры и медики: кто за сутки заразился COVID-19 в Калининграде

За последние сутки в Калининградской области зарегистрирован 51 новый случай коронавирусной инфекции. По информации регионального оперативного штаба, среди заболевших:

- 19 пенсионеров;

- 11 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 7 неработающих.

- 3 медицинских работника;

- 3 работника промышленных предприятий;

- 3 работника транспортных предприятий и транспортной инфраструктуры;

- 3 работника предприятий торговли и общественного питания;

- работник с/х предприятия;

- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг .

У 38 человек COVID-19 диагностировали с симптомами ОРВИ, у 9 развилась пневмония, 4 заразившихся переносят инфекцию бессимптомно.