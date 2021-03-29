Пенсионеры и медики: кто за сутки заразился COVID-19 в Калининграде

За последние сутки в Калининградской области зарегистрирован 51 новый случай коронавирусной инфекции. По информации регионального оперативного штаба, среди заболевших:
- 19 пенсионеров;
- 11 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 7 неработающих.
- 3 медицинских работника;
- 3 работника промышленных предприятий;
- 3 работника транспортных предприятий и транспортной инфраструктуры;
- 3 работника предприятий торговли и общественного питания;
- работник с/х предприятия;
- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг .
У 38 человек COVID-19 диагностировали с симптомами ОРВИ, у 9 развилась пневмония, 4 заразившихся переносят инфекцию бессимптомно.