Калининградец заявил об угоне машины, чтобы не платить транспортный налог

С заявлением об угоне автомобиля в полицию обратился 42-летний житель Калининграда. Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия и выяснили, что заявитель обманывает.

- Оказалось, что злоумышленник около двух лет назад продал машину, однако новый хозяин не переоформил ее на себя. Когда пришло время платить налог на транспортное средство, то мужчина решил избежать незапланированных трат, сообщив об угоне, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Полицейские нашли нового владельца автомобиля, который предоставил документы, подтверждающие факт покупки машины у злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 306 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложный донос». Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до трех лет.