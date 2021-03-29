В Гвардейском районе «Фольксваген Пассат» сбил 23-летнего пешехода

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

ДТП произошло в воскресенье в 22 часа 15 минут на 45-м в километре дороги «Калининград – Знаменск – Озерск – Гусев – Добровольск - Неман». Как сообщает пресс-служба областного УМВД, «Фольксваген Пассат» под управлением 34-летнего водителя двигался со стороны поселка Гордое в направлении Знаменска. На прямом участке автомобиль наехал на 23-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля без светоотражающих элементов на одежде.

В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в больницу.